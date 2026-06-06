Новак заявил о готовности России к «новым отношениям» с США

Россия никогда не поворачивалась спиной к США, заявил NBC вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме).

Чиновник подчеркнул, что Москва готова и открыта к «новым отношениям» с Вашингтоном.

«Мяч на вашей стороне», — заключил вице-премьер.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием на Украине. Москва считает такой подход ошибочным.

По словам представителя Кремля, Россия и США могли бы реализовывать массу взаимовыгодных проектов в области инвестиций и экономики, на что неоднократно указывала Москва. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что РФ приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в урегулировании конфликта на Украине.