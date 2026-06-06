Европейские страны пытаются возродить фашизм, на что указывают их действия. Однако Россия всегда будет этому противостоять, заявил советник российского президента Антон Кобяков, его цитирует ТАСС.

Чиновник напомнил, что Советская армия и советский народ освободили Европу от фашизма, гарантировав жизнь, развитие и безбедное существование. «Но, как мы видим, сегодня Запад опять решил возродить фашизм. Память оказалась короткая», — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что Россия помнит и чтит историю, так что всегда будет выступать против «любой инкарнации нацизма».

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что политики в Европе забыли, кто освободил их от фашизма во Второй мировой войне.