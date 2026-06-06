Степашин рассказал, каким должен быть посредник России и Запада

Человек, который выступит посредником в диалоге России и Запада, должен обладать абсолютным авторитетом.

Об этом заявил экс-председатель правительства России Сергей Степашин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Человек, который пользуется абсолютным авторитетом», — сказал бывший премьер.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Европа пока не определилась с кандидатурой на роль переговорщика с Россией.