Песков: Путин 6 июня провел встречу с полпредом в СЗФО Руденей

Глава российского государства Владимир Путин в субботу, 6 июня, провёл рабочую встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Игорем Руденей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе этой встречи Путин обсудил с Руденей вопросы развития СЗФО в более широком контексте.

В пятницу, 5 июня, глава российского государства провёл переговоры с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером.