Матвиенко: Россия была и останется частью Европы

Россия была и останется частью Европы, ее невозможно "стереть с карты", заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

"Россия была, есть и останется частью Европы. Невозможно "закрыть" Россию, невозможно стереть ее с карты. Мы соседи, и мы должны вернуться к нормальности, мы должны вернуться к нормальным добрососедским отношениям", - сказала Матвиенко, говоря о перспективах сотрудничества с европейскими странами.

По ее словам, сферы потенциального сотрудничества - самые широкие, "они и сегодня сохраняются, нужна добрая воля с обеих сторон".

Матвиенко отметила, в частности, что много немецких компаний ранее выгодно работали на российском рынке, но им приказали уйти из России и они выполнили этот политический приказ.

"До раскручивания русофобии, попыток нанести России геополитическое поражение, сдерживать ее развитие, у нас было очень развито мощное экономическое сотрудничество. И не только в сфере энергетики - и в сфере высоких технологий, и в гуманитарной, и в культурной сфере", - добавила спикер Совфеда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.