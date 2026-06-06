В Кремле призвали не преувеличивать значение визита делегации США на ПМЭФ

Визит американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это позитивный фактор, но его значение не нужно преувеличивать. Такое заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в интервью Медиакорпорации Китая на полях форума.

"Приезд сюда (на ПМЭФ. – Прим. ред.) американцев – это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда", – сказал политик.

ПМЭФ завершит работу 6 июня. В этом году в нем поучаствовали представили 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи, также в форуме впервые за 10 лет приняла участие делегация из США.

В рамках мероприятия заключено более тысячи соглашений, общая сумма которых превысила 6 триллионов 642 миллиарда рублей, рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.