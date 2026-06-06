Песков призвал не преувеличивать значение визита делегации США на ПМЭФ
Прибытие представителей Соединенных Штатов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является позитивным фактором, однако его значение пока не следует преувеличивать.
На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.
"Приезд сюда [на ПМЭФ] американцев - это, конечно, явление положительное, его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум. Но я бы пока на данной стадии сильно не преувеличивал значение этого приезда", - отметил представитель Кремля.