Песков призвал не преувеличивать значение визита делегации США на ПМЭФ

Прибытие представителей Соединенных Штатов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является позитивным фактором, однако его значение пока не следует преувеличивать.

На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG) на полях ПМЭФ.