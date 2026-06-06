В МИД РФ представили доказательства вины ВСУ в трагедии в Старобельске директору Информационного центра ООН в России Владимиру Кузнецову. Эти документы должны быть переданы генсеку ООН, сообщили в министерстве.

В субботу заместитель главы МИД РФ Александр Алимов встретился с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

Дипломат показал представителю ООН фото- и видеоматериалы с места трагедии в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов.

По видеосвязи было организовано подключение жителей региона. Владимир Кузнецов смог услышать свидетельства очевидцев и задать им вопросы.

«К В.В.Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Генеральному секретарю, его Специальному представителю по детям и вооруженному конфликту В.Фрезье и профильным структурам Всемирной организации», — сказано в сообщении.

В МИД ожидают, что генсек ООН и профильные структуры публично осудят террор ВСУ.

Ранее постпред России ответил представительнице Дании, которая усомнилась в возможности назвать причастных к трагедии в Старобельске.