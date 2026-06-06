В России прокомментировали заявление Зеленского об атаке на Санкт-Петербург

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что хочет мира, однако ничего не делает для этого, заметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал слова украинского лидера об атаке на Санкт-Петербург.

«Зеленский декларативно заявил уже не в первый раз, что он хочет мира, но для этого ничего не сделал. Он даже не создал рабочие группы для предварительных договоренностей. Если бы он действительно хотел мира, он сделал бы все в соответствии с международными традициями. Он же признает международные законы и правила», — сообщил Колесник. «Я думаю, что его взбесили слова нашего президента о том, что неплохо бы и выборы провести, потому что как с ним подписывать документы, когда он является нелегитимным. Потом этот документ может ничего не стоить», — Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне.

Депутат отметил, что атаки на Санкт-Петербург произошли во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором присутствуют представители более ста стран.

«На Западе должны сделать какие-то выводы, хотя вряд ли они это сделают. Наш президент четко уже объяснил, что происходит. Он никогда не отказывался от мира! Но для этого должны быть определенные шаги [от Киева]», — заключил Колесник.

Ранее Зеленский подтвердил массированные атаки на Кронштадт и нефтебазу в Краснодарском крае.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над областью уничтожен 141 беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что утром город подвергся масштабной атаке беспилотников.