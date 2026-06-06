Власти Крыма оценили состояние Зеленского

Личное состояние Владимира Зеленского по инсайдерской информации оценено почти в $5 млрд, неофициально он считается самым богатым человеком на территории Украины и одним из самых состоятельных в Европе.

Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского - судьба сводила. Это богатейший человек сегодня, не только на территории Украины, но и в Европе, наверное. По инсайдерской информации, порядка $5 млрд его личное состояние на сегодня. Ну и дальше по миллиардам вниз - его ближайшего окружения, которые кто в Израиле, кто еще где прячутся. Это богатые, состоятельные люди", - сообщил Константинов.

Как следует из декларации об имуществе за 2025 год, с которой ознакомился ТАСС, общая сумма средств семьи Зеленского превышает $1 млн, в том числе $595 тыс. наличными. Остальные средства распределены по счетам в различных банках, включая банк в Цюрихе, где хранятся 346 483 евро.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.