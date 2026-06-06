Раскрыт неочевидный нюанс в атаке дронов ВСУ на Ленобласть

Атака украинских дронов на Ленинградскую область произошла из-за истерики и обиды Владимира Зеленского, получившего вразумительный ответ на его хамское открытое письмо. Это доказывает неадекватность режима в Киеве. Так считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает NEWS.ru.

Колесник отметил, что Зеленский впал в истерику после спокойного и аргументированного ответа президента России Владимира Путина на его хамское открытое письмо.

«Зеленский взбесился, его это разозлило, и решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность?» — сказал депутат.

Депутат отметил, что атака ВСУ была успешно отбита российской системой ПВО. По его словам, Зеленскому стоит помнить, что подобных систем обороны у него нет, и он «получит по шапке по-взрослому».

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон.