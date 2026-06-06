Раскрыт неочевидный нюанс в атаке дронов ВСУ на Ленобласть
Атака украинских дронов на Ленинградскую область произошла из-за истерики и обиды Владимира Зеленского, получившего вразумительный ответ на его хамское открытое письмо. Это доказывает неадекватность режима в Киеве. Так считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, передает NEWS.ru.
Колесник отметил, что Зеленский впал в истерику после спокойного и аргументированного ответа президента России Владимира Путина на его хамское открытое письмо.
Депутат отметил, что атака ВСУ была успешно отбита российской системой ПВО. По его словам, Зеленскому стоит помнить, что подобных систем обороны у него нет, и он «получит по шапке по-взрослому».
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский дрон.