Попытка Запада превратить «Большую двадцатку» в площадку для продвижения украинской повестки не просто провалилась, а обернулась против самих её инициаторов.

Такую оценку в кулуарах Петербургского международного экономического форума озвучил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Истерия, которую западные страны нагнетали последние годы и в "Двадцатке", и за её пределами, пытаясь представить украинский сюжет главным мировым вызовом, потерпела полный крах», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что такое поведение окончательно дискредитировало Запад в глазах международного сообщества. По словам Бердыева, внутри АТЭС и G20 уже созрело чёткое понимание: украинской тематике не место ни в обсуждениях, ни в итоговых документах этих форматов.