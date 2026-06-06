Чиновники Организации Объединенных Наицй (ООН) тайно признают, что Россия в какой-то мере права насчет преступлений ВСУ против детей. Об этом заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Алимов.

Он отметил, что даже спецпредставитель генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фрезье на заседании Совбеза публично поделилась тем, что увидела во время поездки в Россию.

Алимов подчеркнул, что Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений Украины против детей. По его словам, есть надежда, что совесть чиновников организации будет разбужена.

Украинские дроны в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). В тот момент в общежитии находились 86 учащихся. От ударов здание частично обрушилось. В результате пострадали 65 человек, из них 21 человека спасти не удалось. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.