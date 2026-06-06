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Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине

Майк Габриелян

США пытаются выйти из переговоров по Украине, потому что им стало понятно,  что конфликт завершается в пользу России. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.

Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине
© РИА Новости

 

Кобяков высказался на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

 

«Обратите внимание, как США пытаются, выйти из переговоров. Госсекретарь Рубио открыто говорит, мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», — сказал президентский советник.

 

Он добавил, что в конгрессе США предложили ужесточить санкции против России, потому что стал понятен исход спецоперации.

 

Ранее на Западе прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о санкциях ЕС.