Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине

США пытаются выйти из переговоров по Украине, потому что им стало понятно, что конфликт завершается в пользу России. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.

Кобяков высказался на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Обратите внимание, как США пытаются, выйти из переговоров. Госсекретарь Рубио открыто говорит, мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», — сказал президентский советник.

Он добавил, что в конгрессе США предложили ужесточить санкции против России, потому что стал понятен исход спецоперации.

Ранее на Западе прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о санкциях ЕС.