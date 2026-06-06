Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине
США пытаются выйти из переговоров по Украине, потому что им стало понятно, что конфликт завершается в пользу России. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.
Кобяков высказался на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что в конгрессе США предложили ужесточить санкции против России, потому что стал понятен исход спецоперации.
Ранее на Западе прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о санкциях ЕС.