В МИД раскрыли позицию по задержаниям судов с российским грузом

Попытки задержания и досмотра судов, перевозящих российские грузы, не станут новой нормой международной торговли.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы все понимаем, какой ущерб этими действиями наносится стабильности глобальных цепочек и рынков, и мы видим, что они отторгаются большинством стран, которые принадлежат к мировому сообществу», — сказал дипломат.

Бердыев подчеркнул, что подобная практика, по мнению российской стороны, противоречит принципу свободы судоходства в открытом море и негативно сказывается на мировой торговле. В связи с этим Россия намерена предпринимать необходимые меры для пресечения таких действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны превратились в пиратов XXI века из-за захватов кораблей в международных водах.