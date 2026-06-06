Песков выступил с призывом после письма Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно письма украинского лидера Владимира Зеленского российскому коллеге Владимиру Путину и реакции на него президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в комментарии CGTN.

«Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что конфликт на Украине длится долго, его боевая фаза продолжается уже пятый год. Для Москвы важно выполнить задачи, которые ставились в начале специальной военной операции, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о целях СВО на Украине

4 июня Зеленский обнародовал открытое письмо Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.