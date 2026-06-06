Выступление президента России на пленарной сессии Петербургского экономического форума ожидаемо в центре внимания западных СМИ, многие из которых прежде всего сосредоточились на письме Зеленского Владимиру Путину и ответе российского лидера.

"Путин отвергает призыв Зеленского к мирным переговорам и приказывает армии работать", пишет Вloomberg. "Путин сообщил, что бегло ознакомился с письмом Зеленского после того, как его показал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он раскритиковал тон письма Зеленского, назвав его грубым", - говорится в материале агентства.

Впрочем, судя по комментарию помощника президента Юрия Ушакова, грубый - это вовсе не то определение, что можно применить к тексту, который главарь киевского режима отправил в Москву.

"Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ", - отметил Ушаков.

На фронте д одного из главных оплотов обороны ВСУ в Донбассе - Славянско-Краматорской агломерации - осталось чуть больше девяти километров. И российская армия продолжает идти вперёд, что нехотя приходиться признавать и европейским СМИ. При этом в иностранной прессе подчеркивается, что президент России не отказывается от переговоров, а лишь говорит о том, что время для них пока не пришло. Встреча ради встречи Россию не интересует. Она хочет конкретного результата.

Как, впрочем, и европейские лидеры. Правда, их интересует не прочный и долгосрочный мир на Украине, а передышка для Киева, которую они рассчитывают получить при помощи переговоров, активно убеждая всех, что это якобы не так.

Обсудить ответ Путину на письмо Зеленского и перспективы переговоров с Москвой, президент Франции, канцлер ФРГ и премьер-министр Великобритании собираются 7 июня в Лондоне. Туда же прилетит и главарь киевского режима, пишут европейские СМИ, подчёркивая, впрочем, что речь на этом экстренном саммите пойдёт не только о потенциальных переговорах, но и об усилении давления на Россию, в том, числе и санкционного.

Хотя даже европейские СМИ соглашаются, что сильнее всего санкции бьют по самой Европе. Немецкое издание Handelsblat подчёркивает слова российского лидера о нестабильности западных финансовых систем из-за тяжёлой экономической ситуации в ЕС. При этом французская Le Monde упоминает заявление Путина о хорошем состоянии российской экономики, которое сохраняется несмотря на давление.

Американское агентство Associated Press выделяет высказывание российского лидера о подрыве доверия к западным институтам и разрушении мировой экономики из-за односторонних санкций. Нынешнюю нестабильность Владимир Путин назвал частью большого перехода от прежней вертикальной модели мирового устройства к многополярному порядку. И этот процесс уже нельзя развернуть назад.