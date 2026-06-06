Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подтверждают, что украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к трагедии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о массированной атаке дронов на регион в последний день ПМЭФ.

«Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с взорвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии», — заявил Карасин. «Массированная атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение этому Григорий Карасин», — председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Обломки дронов были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников.