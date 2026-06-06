Захарова неожиданно раскрыла информацию о личности Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является многогранной личностью с фантастическим ресурсом и дарованиями. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

На сессии ПМЭФ Захарова раскрыла личные качества Лаврова. Она отметила, что он обладает «фантастическим ресурсом». Люди видят его как дипломата и публичную персону, но это многогранная личность.

«(Лавров) личность от рождения с определенным набором, хотя, мне кажется, до конца еще не определенным набором дарования. Не все вы знаете, не все в этом смысле опубликовано», — сказала Захарова.

Она напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи министра, а в совокупности «там целый безбрежный мир».

Захарова добавила, что ей очень хотелось «через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД РФ раскрыть личность Лаврова».

Накануне Захарова опровергла слухи о желании главы МИД уйти в отставку.