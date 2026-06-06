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Захарова неожиданно раскрыла информацию о личности Лаврова

Майк Габриелян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является многогранной личностью с фантастическим ресурсом и дарованиями. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова неожиданно раскрыла информацию о личности Лаврова
© РИА Новости

 

На сессии ПМЭФ Захарова раскрыла личные качества Лаврова. Она отметила, что он обладает «фантастическим ресурсом». Люди видят его как дипломата и публичную персону, но это многогранная личность.

 

«(Лавров) личность от рождения с определенным набором, хотя, мне кажется, до конца еще не определенным набором дарования. Не все вы знаете, не все в этом смысле опубликовано», — сказала Захарова.

 

Она напомнила, что опубликованы лишь отдельные стихи министра, а в совокупности «там целый безбрежный мир».

 

Захарова добавила, что ей очень хотелось «через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД РФ раскрыть личность Лаврова».

 

Накануне Захарова опровергла слухи о желании главы МИД уйти в отставку.