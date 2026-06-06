Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о ключевой цели специальной военной операции — достижении национальных интересов и выполнении всех задач, которые ставились в её начале.

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В интервью Медиакорпорации Китая на полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что конфликт длится долго, и его боевая фаза продолжается уже пятый год. Тем не менее, подчеркнул Песков, для России принципиально важно добиться результатов, заявленных изначально.

«Конфликт давний, длится долго, и боевая фаза длится уже пятый год. Это много времени. Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Песков не стал раскрывать детали, но указал, что Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы. Достижение целей СВО остается неизменным приоритетом, несмотря на продолжительность боевых действий.