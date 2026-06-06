Сечин назвал проливы и каналы, которые могут повторить судьбу Ормуза

Блокада Ормузского пролива и начавшийся кризис могут спровоцировать проблемы в других «узких местах» глобальной логистики. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме Сечин выступил с докладом «Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?»

Он отметил, что кризис в Ормузском проливе стал прецедентом. Под угрозой могут оказаться другие проливы и каналы, которые не менее важны для глобальной логистики.

«Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики (через них проходит практически весь объем мирового производства нефти), но и для всей мировой торговли», — сказал Сечин.

Из-за блокады Ормуза уже подорожали топливо и удобрения, необходимые для аграрного сектора. Наблюдатели считают, что миру угрожает продовольственный кризис.