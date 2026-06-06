На ПМЭФ рассказали о подготовке книги о роде Путина

Дом семейных традиций "Кристиан" готовит книгу о роде президента РФ Владимира Путина.

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Об этом рассказал на полях ПМЭФ руководитель компании Михаил Шевелев.

"Вновь переосмысленное издание, которое мы делаем с родственником президента. Так как это большая глобальная работа, мы ее физически просто не успели сделать (к форуму 2026 года - прим. "РГ"). Скорее всего, мы ее представим, и все сложится на следующем форуме", - рассказал он "Российской газете".

Впервые дом семейных ценностей "Кристиан" показал родословное дерево Путина на Петербургском международном экономическом форуме два года назад. Даные для составления родословной нашел один из родственников президента и обратился в компанию для оформления. Художественно оформленная родословная дошла до получателя, рассказал Михаил Шевелев.

По его словам, подобные примеры генеалогических исследований нужны не только для того, чтобы удивить публику, основная цель - побудить у людей интерес к знакомству со своим родом.