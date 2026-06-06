Лавров назвал необходимое условие урегулирования конфликта на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что восстановление прав русскоязычных на Украине - необходимое условие для долгосрочного урегулирования конфликта.
Решение этого вопроса, по его словам, в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. О восстановлении прав русских и русскоязычных на Украине Лавров сказал в ходе своего видеообращения по случаю Дня русского языка.
Россия, по словам министра, продолжит решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.
«Где бы они ни имели место», - подчеркнул Лавров.
Защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам внешней политики Российской Федерации, отметил министр.