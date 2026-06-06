Песков «танцевально» прокомментировал развитие отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона, указав на то, что "танго нужно танцевать вдвоем", а американские представители пока этого не хотят.

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«Танго нужно танцевать вдвоем, - сказал Песков в интервью Центральному телевидению КНР, комментируя развитие отношений между странами. - И пока американцы этого не хотят».

Представитель Кремля отметил, что Москва в этом вопросе терпелива.

«Нам некуда спешить», - сказал он.

США увязывают развитие экономических отношений с РФ с урегулированием на Украине, указал пресс-секретарь президента РФ. Москва, по его словам, такой подход считает ошибочным.