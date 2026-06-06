На Украине пожаловались на переигравшего их Путина

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

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Так он прокомментировал заявление Путина на фоне письма Зеленского. По его словам, российский лидер вернул власти Киева «к реалиям на земле».

«Надо признать, что нас переиграли», — заявил Соскин.

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4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.