В России оценили слова премьера Польши о Зеленском

Вся идеология нынешней Украины основана на памяти о демонах прошлого. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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Так он отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Политик сказал, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском из-за его решения присвоить подразделению украинских ССО имя «Героев УПА»* (организация признана в России экстремистской и запрещена). По словам Туска, Варшава «много инвестировала, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого».

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«О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеология нынешней Украины. И других основ у нее нет. Петлюра, Коновалец, Мельник, Бандера, Шухевич. Именно их выбрал Зеленский для создания "Пантеона героев"», — высказался Пушков.

Прежде Туск поддержал польского президента Кароля Навроцкого, предложившего лишить Зеленского ордена Белого орла.

«Никто не разделит польское общество, когда речь идет о прошлом и истории. Украинская сторона сама навлекла на себя эту проблему, так пусть теперь ищет решение», — сказал он.

*организация признана в России экстремистской и запрещена.