Великобритания показала свою беспринципность в условиях, когда на глобальном рынке возник дефицит нефти. На фоне сложившейся обстановки авторы антироссийских санкций забывают о том, что применяли принцип «плохой России» и сознательно обрывали экономические отношения, следует из слов вице-премьера Александра Новака на полях ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая"», — подчеркнул Новак.

Британия расширила санкции против России

Он также отметил, что такая ситуация побудила их вновь задуматься о покупке отечественного сырья, которое действительно востребовано на мировых рынках. Россия осуществила переориентацию торговых потоков в дружественные страны, когда недружественные ввели против нее ограничения, добавил вице-премьер.

В мае 2026 года сообщалось, что Лондон бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Речь идет о дизтопливе и авиакеросине, уточняется в медиа. 18 апреля подобное решение приняли также и в США.