В МИД России увидели попытки Армении пойти на преступление

Москва видит попытки армянских властей пойти на преступление против демократии в связи с давлением на оппозицию в преддверии выборов в республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Говоря о возможном отстранении оппозиционных партий Армении от участия в парламентских выборах, пресс-секретарь дипведомства отметила, что действительно в последнее время поступает информация о борьбе с демократическими процедурами и искоренении настоящего конкурентного противостояния.

В МИД заявили о «законных вопросах» к Армении

В этом контексте Захарова упомянула попытки снять с голосования крупнейшие фигуры, встающие в противовес действующим властям в Ереване — это движение «Сильная Армения», а также партия «Процветающая Армения».

«Судя по всему, давления на оппозицию в виде арестов, травли, отъема собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно», — отметила Захарова, подчеркнув, что если такой сценарий в действительности будет реализован, то граждан Армении лишат права выбора будущего своей страны, что поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом.

Официальный представитель МИД выразила надежду на то, что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там говорят регулярно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что для Москвы важно, чтобы Армения хотела быть другом России. По его словам, если Никол Пашинян после выборов сохранит свои позиции в премьерском кресле, Москва сохранит конструктивные отношения с республикой.