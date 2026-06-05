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Пескова спросили о строительстве тоннеля под Беринговым проливом

Андрей Дуванов

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о планах России и США по совместному строительству тоннеля под Беринговым проливом. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Пескова спросили о строительстве тоннеля под Беринговым проливом
© РИА Новости

По словам Пескова, он ничего не знает об этом проекте.

«Я ничего об этом не знаю, честно говоря. То есть это для меня такая же новость, как для вас», — заявил он.

Новость о строительстве тоннеля озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, тоннель соединит Чукотку и Аляску.