Пескова спросили о строительстве тоннеля под Беринговым проливом

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о планах России и США по совместному строительству тоннеля под Беринговым проливом. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Пескова, он ничего не знает об этом проекте.

«Я ничего об этом не знаю, честно говоря. То есть это для меня такая же новость, как для вас», — заявил он.

Новость о строительстве тоннеля озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, тоннель соединит Чукотку и Аляску.