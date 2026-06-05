"Уложил на лопатки": в Госдуме оценили ответ Путина Зеленскому

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на так называемое «открытое письмо» Владимира Зеленского. Депутат назвал позицию российского лидера мощной и исчерпывающей, отметив, что Киев в очередной раз продемонстрировал неспособность к цивилизованному диалогу.

«Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма". Президент России в ответ на "элементы хамства" укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом», — написал Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что за демаршем украинского лидера стояло лишь стремление угодить западным кураторам, а не реальное желание остановить кровопролитие.

«Зеленский в очередной раз перешел границы со своей "бумажкой", как назвал его письмо Владимир Путин. Не о мире радел главарь необандеровцев. Скорее, в очередной раз давал цирковое представление избранной публике в европейских столицах, чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей», — добавил депутат, отметив, что цели спецоперации — освобождение Донбасса и денацификация — будут выполнены.

Ранее на борту Air Force One президент США Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию вокруг возможной встречи лидеров. Трамп заявил, что не против их прямых переговоров, подчеркнув, что именно его политика привела стороны к этой точке, и выразил уверенность, что Россия и Украина в конечном итоге урегулируют конфликт самостоятельно.

Путин сделал заявление о письме Зеленского

При этом Владимир Зеленский после ответа Путина разразился очередными обвинениями в адрес Москвы и объявил, что уже согласовал с СБУ новые операции против России.