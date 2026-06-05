Песков заявил о паузе в диалоге по урегулированию на Украине

Диалог по урегулированию конфликта на Украине фактически стоит на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что имеет в виду переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном в рамках договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в Анкоридже.

«Американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование», — объяснил он.

Ранее Путин сказал, что бегло посмотрел письмо Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Он сообщил, что письмо ему дважды пытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков: первый раз — 4 июня, второй раз — днем 5 июня.