Путин рассказал о своей дружбе с Нарендрой Моди

Президент России Владимир Путин рассказал о своей многолетней дружбе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пленарного заседания ПМЭФ Путин заявил, что находится в дружеских отношениях с Моди. Кроме того, он также подчеркнул, что при текущем премьер-министре отношения Индии с США также развиваются успешно, хотя когда-то Моди был запрещен въезд в Штаты.

«Индия всегда ведет себя как суверенное государство. И под руководством премьер-министра Моди угроза санкций действует в обратную сторону. Это уж я знаю точно, мы с ним в очень добрых дружеских отношениях на протяжении многих лет», — заявил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может заключить торговое соглашение с Индией.