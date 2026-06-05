Путин высказался об ударе ВСУ по Петербургу

Атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в России, включая недавний налет на Угольную гавань в Санкт-Петербурге, не способны повлиять на исход боевых действий и служат лишь для создания медийного эффекта. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.

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«Использование этих беспилотников... вот они ударили по Угольной гавани здесь. Добились, видимо, того, к чему стремились — определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну вот это, это цель. Они в этом смысле чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения целей? Нет, не является», — подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что подобные методы ведения борьбы со стороны Киева были ожидаемы, однако реальный результат в противостоянии определяется совершенно иными факторами, в которых Россия имеет подавляющее преимущество.

«Результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база — у России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих», — заключил Владимир Путин.

В ночь на 3 июня 2026 года, в преддверии открытия ПМЭФ, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны в регионе было сбито 59 дронов. В Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города зафиксированы повреждения нескольких зданий, в том числе произошло возгорание на территории Угольной гавани.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, а техногенные последствия налета были оперативно ликвидированы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, специальная военная операция продолжается в том числе для того, чтобы полностью исключить возможность подобных атак в будущем.