Путин сравнил дресс-код Зеленского с Рэмбо

Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ПМЭФ письмо Владимира Зеленского, составленное, по его мнению, в хамском тоне, напомнил, что Дональд Трамп также пытался указать президенту Украины на его дурные манеры и стиль.

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«Мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете?» - сказал глава государства.

Он поблагодарил Трампа за эту «полезную работу» и заявил, что ее надо продолжать.

«Давать «Рэмбо: Первая кровь», конечно, может быть уместно, но не везде», - сказал Путин, комментируя дресс-код Зеленского.

«Рэмбо: Первая кровь» — это культовый боевик о ветеране Вьетнамской войны Джоне Рэмбо, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.