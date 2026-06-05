Путин попросил главу делегации США на ПМЭФ Кука передать привет Трампу

Российский лидер Владимир Путин попросил председателя комиссии США по изящным искусствам Родни Кука, возглавляющего американскую делегацию на ПМЭФ-2026, передать ответный привет президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

«Спасибо вам за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу», — сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Путин также заявил, что участие представителей США и Европы в ПМЭФ-2026 можно только приветствовать.

По его словам, ПМЭФ в этом году принял гостей и экспертов более чем из 130 стран.