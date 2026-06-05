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Заместитель Си Цзиньпина высказался о Путине на пленарном заседании ПМЭФ

Lenta.ru

Визит президента России Владимира Путина в Китай в мае был очень успешным. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Заместитель Си Цзиньпина высказался о Путине на пленарном заседании ПМЭФ
© РИА Новости
«Как вы знаете, две недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России провели переговоры в Пекине по вопросу развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — подчеркнул он.

Ранее Хань Чжэн заявил, что Россия и Китай несут важную миссию по преобразованию мира. По его словам, воплощение в жизнь инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий мирового сообщества.

20 мая завершился двухдневный визит Владимира Путина в Китай. В ходе визита лидеры России и КНР договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельным итогом стала декларация о многополярном мире, в которой стороны выступили против давления на суверенные государства.