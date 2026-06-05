Президент России Владимир Путин рассказал, когда на Украине закончатся боевые действия. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам Путина, Россия исходит из того, что боевые действия закончатся с достижением поставленных Москвой целей. Он добавил, что эти цели были обозначены еще в начале СВО.

«Мы исходим из того, что боевые действия когда-нибудь завершатся. И завершатся достижением нами поставленных целей», – заявил он.

Ранее Путин заявил, что власти европейских стран провоцируют хаос на международной арене.