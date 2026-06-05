Путин рассказал, когда на Украине закончатся боевые действия
Президент России Владимир Путин рассказал, когда на Украине закончатся боевые действия. Об этом сообщают «Ведомости».
По словам Путина, Россия исходит из того, что боевые действия закончатся с достижением поставленных Москвой целей. Он добавил, что эти цели были обозначены еще в начале СВО.
«Мы исходим из того, что боевые действия когда-нибудь завершатся. И завершатся достижением нами поставленных целей», – заявил он.
Ранее Путин заявил, что власти европейских стран провоцируют хаос на международной арене.