Захарова прокомментировала обращение Путина словами «сестры тоже работают»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Владимира Путина к российским военным в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского. Она написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что "и сестры тоже работают".

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Путин, отвечая на письмо Зеленского, обратился к российским военнослужащим на линии фронта, завершив свою речь фразой "Работайте, братья!" и подчеркнув, что вся страна гордится их службой.

Захарова рассказала, что рядом с ней находился иностранец, который охарактеризовал речь Путина как "Strong speech" (сильная речь. - прим. ред.).

"А я ему ответила, что и сестры тоже работают", - написала дипломат.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. "Газета.Ru" ведет онлайн трансляцию.