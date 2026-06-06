На Западе рассказали об истерике Каллас после слов Путина

Совет президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал истерику у верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас. Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, главу евродипломатии «уже долгое время трясет» от необходимости оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут глава РФ призвал его пойти на выборы.

Путин одной фразой вызвал истерику у Каллас, заявили на Западе

«И все — шаблон сломался, началась истерика», — пошутил журналист.

Ранее Путин, в ответ на слова Зеленского о слишком долгом пребывании у власти, посоветовал украинскому лидеру «не бояться и идти на выборы», в противном же случае удерживание власти в стране должно считаться узурпацией.