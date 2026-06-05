Путин рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с российским бизнесменом и попросил российского лидера Владимира Путина о личной встрече. Об этом Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

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Президент России рассказал, что несколько недель назад к нему обратился один российский бизнесмен и рассказал о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве.

«[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече», — отметил Путин.

Ранее Путин рассказал, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского во время переговоров. Он сообщил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков два раза пытался показать текст сообщения ему.