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Путин сделал заявление о письме Зеленского

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Президент России Владимир Путин сказал, что бегло посмотрел письмо украинского лидера Владимира Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Путин сделал заявление о письме Зеленского
© Лента.Ru

Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин сообщил, что письмо ему два раза попытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первый раз — 4 июня. Второй — днем 5 июня.

«Мне вчера еще мой пресс-секретарь Песков показал это письмо, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. В тексте призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.