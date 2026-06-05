Путин сделал заявление о письме Зеленского

Президент России Владимир Путин сказал, что бегло посмотрел письмо украинского лидера Владимира Зеленского во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин сообщил, что письмо ему два раза попытался показать пресс-секретарь Дмитрий Песков. Первый раз — 4 июня. Второй — днем 5 июня.

«Мне вчера еще мой пресс-секретарь Песков показал это письмо, честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. В тексте призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.