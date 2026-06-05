Путин рассказал о надувательстве Трампа

Дональда Трампа «надули» с президентскими выборами, которые проходили в США в 2020 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы его [Трампа] не надули с выборами, а я считаю, что была явная подтасовка на предыдущих выборах, поскольку голосование по почте не отвечает никаким международным стандартам (...). Так случилось, его не допустили тогда до власти, но если бы он был у власти, то этого бы не произошло [украинского конфликта]», — подчеркнул глава государства.

Путин допустил, что тогда Трамп, в отличие от предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, мог уделить больше внимания поиску мирного решения ситуации между Россией и Украиной.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за то, что он «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Президент России добавил, что относится к американскому коллеге с уважением, подчеркнув, что у них выстроены хорошие отношения.