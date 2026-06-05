Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров в разговоре с Рамблером оценил заявление президента Франции о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией по вопросам безопасности и политики добрососедстваи, а также назвал главное условие для начала конструктивного разговора. По его словам, Франции и ЕС придется полностью отказаться от тактики односторонних обвинений и принять во внимание изначальные озабоченности России в сфере безопасности, поскольку выстроить новую архитектуру мира без участия РФ невозможно.

Определенные коррективы в курсе Парижа действительно прослеживаются. Ранее Макрон активнее многих заявлял о необходимости нанести России "стратегическое поражение" и успел изрядно обнулить наши двусторонние отношения. Однако сейчас, судя по утечкам в западных СМИ, в Европе начинают обсуждать конкретные форматы налаживания диалога. Это шаги в правильном направлении. При любых раскладах переговоры необходимы. Очевидно, что строить планы по выстраиванию европейской безопасности без России абсолютно бесполезно. Хочешь не хочешь, но сторонам придется садиться за стол переговоров и находить компромиссы. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

В то же время политолог подчеркнул, что пока заявления европейских лидеров о готовности к переговорам носят исключительно декларативный характер. Москва позитивно оценивает более-менее вразумительные подходы ЕС, однако ждет от западных партнеров не просто слов, а предметных предложений и реальных шагов.

«Главная проблема заключается в том, что пока от Европы, кроме абстрактных слов о необходимости говорить, никаких конкретных и разумных предложений не следует. Это касается и заявлений Макрона, и недавних дипломатических писем со стороны Владимира Зеленского. Встречи ради встреч лишены смысла — важна предметная повестка. После того как европейские политики обвинили Россию во всех грехах, возвращение к какому-то вменяемому подходу можно только приветствовать. Но за заявлениями должны последовать официальные инициативы. Только тогда появится реальный смысл встречаться и что-то обсуждать».

Комментируя амбиции Макрона укрепить военно-политическое лидерство Франции в ЕС за счет этой инициативы, Федоров напомнил о традициях французской дипломатии. Эксперт обозначил условие, при котором Париж мог бы выступить эффективным посредником в урегулировании украинского кризиса.

«Исторически французская дипломатия всегда позиционировала себя как уравновешенная сила, стремящаяся к урегулированию конфликтов. К сожалению, Макрон от этой линии отошел. Если Франция действительно хочет сыграть весомую роль посредника, ей необходимо занять хотя бы относительно нейтральную позицию. Невозможно выступать медиатором, если вы полностью поддерживаете одну из сторон, накачиваете ее оружием и декларируете цель победить Россию. В таком случае вы играете на стороне противника, а не ведете конструктивный диалог. Европе пора скорректировать свой русофобский курс, занять прагматичную позицию и принять во внимание российские озабоченности в сфере безопасности, о которых Москва заявляла еще задолго до начала спецоперации. Сейчас, когда политическая карьера Макрона на посту президента подходит к концу, у него остается меньше года, чтобы исправить прошлые ошибки и проявить разумную инициативу».

Ранее сообщалось, что Германия увидела окно возможностей для диалога между Европой и Россией по Украине.