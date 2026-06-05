Мерц сделал заявление о переговорах с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в черногорском городе Тиват. По словам Мерца, он считает «естественным», что в этих переговорах будет участвовать Европа. При этом Мерц добавил, что для начала диалога не хватает только готовности сесть за стол переговоров со стороны России.

«Мы готовы к переговорам, и, на мой взгляд, совершенно естественно, что в таком формате переговоров за столом сидят европейцы. <...> Чего не хватает, так это готовности президента России вступить в переговоры», — заявил он.

Ранее Мерц заявил, что помощь Украине и антироссийские санкции являются «верным средством» для завершения конфликта.