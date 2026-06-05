Захарова: РФ надеется, что МАГАТЭ спросит Киев о намерениях по ядерному оружию
Россия надеется, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) задаст вопросы Украине по поводу ее устремлений приобрести ядерное оружие. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Подобные заявления не могут не вызывать вопросы, которые, как мы надеемся, руководство МАГАТЭ оперативно задаст [Владимиру] Зеленскому и его своре, поскольку несложно представить, что будет, если в распоряжении ВСУ окажется ядерное оружие", - указала дипломат.