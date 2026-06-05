Володин заявил об укреплении отношений с Никарагуа на фоне санкций

Отношения России и Никарагуа продолжают укрепляться, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече со спецпредставителем сопрезидентов Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортегой Мурильо в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на вызовы, санкции, мы можем говорить, что наши отношения только укрепляются. Слова благодарности товарищам сопрезидентам, Вам за тот вклад, который вы вносите в укрепление нашего сотрудничества", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Ортега в свою очередь отметил, что делегация Никарагуа прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для активизации межрегионального взаимодействия.

"У нас очень насыщенная была программа. Мы подписали соглашения с четырьмя регионами, которые вернулись в состав Российской Федерации. Сегодня у нас были и другие встречи, которые также прошли плодотворно, - сказал он. - Хочу подчеркнуть, что мы очень горды тем, что дружим с Россией, что мы с вами братья и у нас такие хорошие отношения".

Кроме того, в ходе встречи речь шла о развитии двустороннего сотрудничества в сферах экономики, образования и медицины.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.