Киевский режим продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Очевидно, что Киев продолжает вынашивать идею организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба. Предчувствуя неминуемый конец своей человеконенавистнической политики, [Владимир] Зеленский и его приспешники рассчитывают утянуть за собой на дно как можно больше невинных людей, - подчеркнула она. - Словно серийный убийца, нынешняя украинская власть не может прекратить свои злодеяния и думает только о том, как приумножить жертвы, чтобы хоть так оставить след в истории".