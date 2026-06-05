Путин указал на созданную Западом систему зависимости или выкачивания ресурсов

Сформированная на протяжении десятилетий модель глобального развития, подававшаяся Западом как универсальная и нейтральная, по сути являлась специально созданной системой для выкачивания ресурсов и формирования зависимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. <...> То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов", - подчеркнул российский лидер.