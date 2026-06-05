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Путин указал на созданную Западом систему зависимости или выкачивания ресурсов

ТАСС

Сформированная на протяжении десятилетий модель глобального развития, подававшаяся Западом как универсальная и нейтральная, по сути являлась специально созданной системой для выкачивания ресурсов и формирования зависимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин указал на созданную Западом систему зависимости или выкачивания ресурсов
© ТАСС
"На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. <...> То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов", - подчеркнул российский лидер.