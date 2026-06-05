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Путин рассказал о неожиданном сообщении от Киева

Lenta.ruиещё 6

Киев уведомил Москву, что знал об отсутствии президента России Владимира Путина в резиденции на Валдае во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 29 декабря 2025 года. Об этом глава государства заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин рассказал о неожиданном сообщении от Киева
© РИА Новости

«Они давали информацию по этому поводу. (...) Зачем они это делали — другой вопрос», — высказался президент России.

Путин прокомментировал публичное обращение к нему президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что его заявления об ударе по Валдаю и угрозы ударом по параду в честь Дня Победы в Москве не являются «личным делом» российского лидера. По словам президента России, он ознакомился с обращением Зеленского утром 5 июня.

Выяснилось, почему ВС РФ не ответили на атаку по резиденции президента РФ

Ранее Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Москвой. В тексте он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.