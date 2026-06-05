Путин: мир сегодня переживает крупнейшую структурную трансформацию

Мир сегодня переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.

Он отметил в ходе пленарного заседания ПМЭФ, что такая трансформация представляет собой не переход от одной фазы цикла к другой, а изменение самой парадигмы глобального развития.

Также в ходе своего выступления Путин заявил о сохраняющемся внешнем давлении на Россию. При этом, по словам российского лидера, стало шире и пространство для манёвра.